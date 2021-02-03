أكثر من 13 ألف مستفيد من وحدة تسهيل خروج المرضى بـ"نور مكة"

★ ★ ★ ★ ★

خلال النصف الأول لعام 1442هـ.. ومتابعات للخطة العلاجية للمرضى طويلي الإقامة

كشفت الإحصائيات الصادرة بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن عدد الحالات التي تم خدمتها في وحدة تسهيل خروج المرضى خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري والتي بلغت 13.088 حالة.

وأشارت نوارة الهذلي رئيسة قسم تسهيل خروج المرضى والبرنامج الإلكتروني وأداء الصحة للمرضى المنومين، إلى أن وحدة تسهيل دخول وخروج المرضى بالمستشفى، تقوم بعمل الجولات اليومية على جميع المرضى المنومين؛ بحيث يتم من خلال الجولة مراقبة ومتابعة خطة خدمات ما قبل خروج المريض، كما تهتم بمتابعة الخطة العلاجية للمرضى طويلي الإقامة وتجهيز احتياجاتهم مع الأقسام الأخرى قبل موعد الخروج.

وأبان المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أن الوحدة سجلت أرقامًا قياسية خلال الفترة الماضية؛ حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من تلك الوحدة للدخول ٦٥٦٠ مريضًا؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من الخروج ٦٥٢٨ مريضًا.

وأشار "الميمني" إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن السياسات والاستراتيجيات التي سعت وزارة الصحة إلى تفعيلها في مستشفياتها؛ بهدف رفع كفاءة الطاقة الاستيعابية للمستشفى؛ مما ينعكس إيجابًا في زيادة عدد الأسرّة المتاحة لتنويم مرضى آخرين والاستفادة المثلى في ذلك وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لهم بالشكل والوقت المناسب، إلى جانب الحد من انتظارهم بقسم الطوارئ ومكتب الدخول؛ وهو ما يسعى إليه مستشفى النور التخصصي لضمان الاستخدام الأمثل للأسرة ودورانها، وأيضًا توفيرها للمرضى في الحالات الطارئة والروتينية بكل يسر وسهولة.مستشفى النور التخصصي مكة المكرمة