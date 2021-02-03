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بريطانيا: لقاح "أكسفورد" يصلح لجميع الأعمار

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بريطانيا: لقاح "أكسفورد" يصلح لجميع الأعمار بريطانيا: لقاح "أكسفورد" يصلح لجميع الأعمار
مات هانكوك: لدينا درجة عالية من الثقة به

بريطانيا: لقاح

قال وزير الصحة البريطاني، إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.

وذكر مات هانكوك؛ اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة بأن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار" وفق " اليوم".

وأضاف، أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من COVID-19 من دخول البلاد، كما تعمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريباً.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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