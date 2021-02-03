بريطانيا: لقاح "أكسفورد" يصلح لجميع الأعمار

★ ★ ★ ★ ★

مات هانكوك: لدينا درجة عالية من الثقة به

قال وزير الصحة البريطاني، إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.

وذكر مات هانكوك؛ اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة بأن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار" وفق "روسيا اليوم".

وأضاف، أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من COVID-19 من دخول البلاد، كما تعمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريباً.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد