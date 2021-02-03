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المشدد 6 أعوام لخباز متهم بحيازة "هيروين" في الشرقية

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المشدد 6 أعوام لخباز متهم بحيازة "هيروين" في الشرقية المشدد 6 أعوام لخباز متهم بحيازة "هيروين" في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:32 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، اليوم الأربعاء، خباز بالسجن المُشدد 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 15999 جنايات ديرب نجم لسنة 2020، بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المُخدر بقصد الاتجار.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بضبط "مصطفى.ع.م" 36 عامًا، خباز، مُقيم بديرب نجم؛ بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، و36 لفافة من مسحوق الهيروين المُخدر.

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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