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تعاون بين "البترول" و"النقل" لتطوير التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية

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تعاون بين "البترول" و"النقل" لتطوير التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية تعاون بين "البترول" و"النقل" لتطوير التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:34 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول، حضره عدد من قيادات الوزارتين، لبحث أولويات التعاون في مجال تطوير واستغلال التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية.

واتفق الوزيران، على البدء في تنفيذ إجراءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية، والتي تشمل تطوير 5 أرصفة مخصصة لشحن وتفريغ واردات المنتجات البترولية والسلع التموينية، بما يسهم في تحقيق التشغيل الأمثل وتعزيز قدرات الميناء والحفاظ على البنية الأساسية بجونة حوض البترول بالميناء، وتم الاتفاق على الاستعانة بشركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول لتنفيذ أعمال المشروع.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب التعاون بين شركات قطاع البترول وهيئة ميناء الإسكندرية، شملت الموقف الحالي للعلاقة التعاقدية بين الجانبين لاستغلال الميناء الفرنساوي وميناء الدخيلة، علاوة على بحث سبل التعاون لتعديل مسارات الأنابيب الناقلة للمنتجات البترولية والخام في بعض مشروعات تطوير الموانئ، والتي تشمل إقامة منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارتين لسرعة التنسيق للبدء في إنجاز مشروع تطوير جونة حوض البترول والأرصفة البحرية الخاصة بها، والعمل على تذليل أي تحديات في مختلف جوانب التعاون بين قطاعي البترول والنقل في مجال تطوير الموانئ واستغلالها بالشكل الأمثل.

كما اتفق الوزيران على تشكيل لجنة متابعة دورية برئاستهما لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتأكيد على الالتزام باتخاذ خطوات فعالة وسريعة في هذا الصدد.​

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