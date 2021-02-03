بأحدث الأجهزة التشخيصية.. افتتاح مركز سليمان الحبيب بالحي الدبلوماسي بالرياض

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بحضور عدد من السفراء.. الحقباني: يقدم خدماته وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة عالميًّا

قام "رمزي صلح" رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وناصر بن محمد الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب، بافتتاح مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالحي الدبلوماسي بمدينة الرياض؛ وذلك بحضور عميد السلك الدبلوماسي وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين بحي السفارات ورجال الأعمال.

حيث قام "رمزي" والسفراء والحضور بالاطلاع على تجهيزات المركز الطبي والخدمات المقدمة من خلاله، والتي تضم أقسام: (الطوارئ، والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان وعيادات الأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والباطنة، وطب الأسرة، والجلدية، والتجميل، والصيدلية). واستمعوا لشرح مفصل عن المركز والخدمات المقدمة بأقسام الأشعة والمختبر، والمجهزة بأحدث التقنيات التشخيصية والمخبرية، التي تتيح تقديم نتائج عالية الدقة والسرعة وإظهار نتائج التحاليل في وقت محدد من أجل التقليل من أوقات الانتظار. ويدعمهم كفاءات طبية ذوو خبرات علمية كبيرة بمختلف التخصصات، وأيضًا تم الاطلاع على خدمات فريق الاستجابة السريع والنقل الإسعافي والطوارئ والصيدلية الذين يعملون على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتم الاطلاع على النظام الإلكتروني الموحد VIDA، وتطبيق المركز الطبي عبر الهاتف والذي يمكن من خلاله حجز المواعيد والحصول على التقارير الطبية، ومعرفة نتائج الفحوصات المخبرية والأشعة والحصول على نسخة منها عبر البريد الإلكتروني، وكذلك يمكن التعرف على موافقات شركات التأمين، والاطلاع على كل الأطباء في مختلف التخصصات، وعرض الوصفات الطبية، إضافة إلى حزمة واسعة من الخدمات الأخرى.

وقال ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن هذا المركز سيشكل إضافة كبيرة في الخدمات الصحية لسكان الحي الدبلوماسي والعاملين فيه وزواره؛ إذ يضم بين جنباته أفضل الكفاءات الطبية والفنية والإدارية؛ بهدف الوصول إلى تقديم أرقى مستويات جودة الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير العالمية. ومضيفًا في الوقت نفسه أن هذا المركز يضم بين جنباته كل التخصصات ومجهّز بأحدث ما أنتجته التقنيات الطبية، وسيعمل بالنظام الرقمي المتكامل؛ بما يضمن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الحقباني أن مجموعة د.سليمان الحبيب تحرص منذ تأسيسها على التميز والإبداع المبني على نهج التطوير المستمر، والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم في مجال الرعاية الصحية؛ وذلك عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات البشرية للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.

الجدير بالذكر أن مركز د.سليمان الحبيب الطبي بالحي الدبلوماسي يقدم خدماته الصحية لسكان الحي والعاملين فيه ومرتاديه على حد سواء، كما أنه أيضًا يحظى بدعم من مستشفيات المجموعة الـ"4" في الرياض. وقد تم تأسيسه وفقًا لأعلى المعايير الصحية العالمية لتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب