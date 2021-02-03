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"الصحة العالمية": نشر "لانسيت" نتائج لقاح "سبوتنيك V".. خبر سار للجميع

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"الصحة العالمية": نشر "لانسيت" نتائج لقاح "سبوتنيك V".. خبر سار للجميع "الصحة العالمية": نشر "لانسيت" نتائج لقاح "سبوتنيك V".. خبر سار للجميع
"غينسبيرغ": نجاح كبير في المعركة العالمية ضد الوباء ويعطي أملًا كبيرًا

اعتبرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ميليتا فوينوفيتش، أن نشر مجلة "ذا لانسيت" الطبية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V"، خبر سار للجميع.

وقالت فوينوفيتش خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية: إن "منظمة الصحة العالمية ترحّب بمشاركة جميع مطوري ومصنعي اللقاحات مع مجتمع العلماء؛ من خلال مثل هذه المنشورات في مجلة "ذا لانسيت".

ويأتي هذا التصريح وفق "روسيا اليوم" غداة نشر مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك v".

وأظهرت هذه النتائج أن فعالية الدواء ضد المرض بلغت 91.6٪، وذلك بعد تحليل بيانات من 19866 متطوعًا؛ في حين بلغ هذا المؤشر بين مجموعة المتطوعين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا 91.8٪.

ورأى ألكسندر غينسبيرغ، رئيس معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، أن نشر خبير دولي لنتائج التجارب السريرية للقاح الروسي، يُعد نجاحًا كبيرًا في المعركة العالمية ضد الوباء.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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