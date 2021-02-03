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إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمصرف مياه في الشرقية

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إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمصرف مياه في الشرقية إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمصرف مياه في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:27 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب تروسيكل يستقلونه في مصرف مياه بقرية "صافور" التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بانقلاب تروسيكل في مصرف مياه بقرية "صافور" بديرب نجم، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، قبل تحويل 4 منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لخطورة حالتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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