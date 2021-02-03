من خلال 43 خدمة إلكترونية وبمشاركة 18 جهة تمويلية.. "الصندوق العقاري" ينفذ 4.8 ملايين خدمة إلكترونية خلال 2020

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بمعدل زيادة تجاوز 25% للخدمات الإلكترونية وأكثر من 50% لمركز الاتصال الموحد مقارنة بالعام 2019م

نفّذت المنصات الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية، أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية متنوعة خلال العام الماضي 2020م، بمعدل زيادة تجاوزت 25% للخدمات الإلكترونية، وأكثر من 50% لمركز الاتصال الموحد مقارنة بالعام 2019م.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن نمو استخدام الخدمات الإلكترونية للصندوق العقاري تأتي ضمن سعي الصندوق لتمكين الأسر السعودية من الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة، ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية الإلكترونية؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030م- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية2030م؛ مشيرًا إلى ارتفاع معدل استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بنسبة 25% للعام 2020م مقارنة بالعام 2019م.

وأشار "بن ماضي" إلى أن الصندوق نفّذ أكثر من 2.4 مليون عملية إلكترونية عام 2020م من خلال بوابته الإلكترونية www.redf.gov.sa، بنسبة زيادة 32% عن عام 2019 الذي سجل نحو 1.8 مليون عملية، كما أجاب مركز الاتصال الموحد (199088) على ما يزيد على 2.3 مليون اتصال خلال 2020م، بنمو 54% مقارنة بالعام 2019م؛ فيما تفاعلت حسابات الصندوق على منصة تويتر @REDFKSA وخدمة المستفيدين @REDFKSACC مع أكثر من 150 ألف عملية إلكترونية.

وأشار "بن ماضي" إلى أن إنجاز أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية خلال 2020؛ يعكس مدى جودة واهتمام الصندوق بأتمتة الخدمات المقدمة للأسر السعودية، ويؤكد ثقة المستفيدين بالخدمات الإلكترونية التي يقدّمها الصندوق العقاري؛ مبينًا أن المرحلة الأولى من تحويل الإجراءات إلى إلكترونية تم إنجازها بنسبة 100% بإتاحة 43 خدمة إلكترونية، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية من أتمتة الخدمات خلال العام الجاري.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية على استمرار الصندوق في رفع كفاءة البنية الرقمية، وتطوير أتمتة كل الخدمات إلكترونيًّا؛ بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية للمسكن وفق خدمات تتميز بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ، ووفق معايير عالمية في الأمن والحماية؛ موضحًا أن التحول الرقمي ساهم في ارتفاع معدل تحول المستفيدين نحو تنفيذ إجراءات "القرض المدعوم" إلكترونيًّا بنسبة 38% مقارنة بعام 2019م.

وقال "بن ماضي": إن الصندوق حقق أرقامًا قياسية في تنفيذ الخدمات إلكترونيًّا خلال جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية؛ حيث سجل الصندوق تنفيذ أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية؛ مشيرًا إلى أن أكثر الخدمات الإلكترونية استخدامًا خلال فترة جائحة كورونا هي: إصدار الفواتير الفورية، وخدمة الاستعلام عن حالة الدعم، والاستعلام الشامل، وحاسبة الدعم.

وأشاد "بن ماضي" بالشراكة التكاملية مع أكثر من 11 جهة حكومية من منظومة الإسكان و18 جهة تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل ضمن المنصات الإلكترونية والتي نتج عنها 39 مليون استعلام خلال 2020م، ساهمت في اختصار الوقت والجهد وسرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم؛ مشيرًا إلى تصميم نظام إدارة خدمة العملاء (CRM) وأتمتة 75 خدمة للمستفيدين، وربط النظام مع برنامج "سكني" والمستشار العقاري، وكذلك الربط مع جميع فروع الصندوق حول المملكة، وإتمام أكثر من 100 ألف عملية إلكترونية خلال 2020م.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية أتاح 43 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة توفيرًا للجهد والوقت، تتيح لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري الاستعلام الشامل وإنهاء إجراءات "القرض المدعوم" على مدار الساعة بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي على مدار الساعة للرد والإجابة على استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعوم.صندوق التنمية العقارية