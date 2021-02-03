تسمم 6 أشخاص تناولوا طعامًا فاسدًا بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم غذائي، اليوم الأربعاء؛ إثر تناول وجبة طعام فاسد داخل مسكنهم بالمجاورة 32 بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بإصابة أسرة مكونة من 6 أفراد بحالة تسمم غذائي داخل مسكنهم بالمجاورة 32.

وتبين تسمم الأسرة نتيجة تناول وجبة طعام مُعد داخل المنزل، فيما جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحسن حالتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.