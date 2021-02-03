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"المرور للكل".. "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون"
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الأحد 07 فبراير 2021 10:16 صباحاً
"البيئة" تضبط 4 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة
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الأحد 07 فبراير 2021 10:16 صباحاً
احترازات كورونا.. 301 جولة رقابية وإغلاق 34 منشأة في الحدود الشمالية
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الأحد 07 فبراير 2021 10:16 صباحاً
بالفيديو.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا
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الأحد 07 فبراير 2021 10:16 صباحاً
بنجلاديش تطلق حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
استطلاع: نصف الألمان تقريبا يعارضون تخفيف الإغلاق الساري لمواجهة تفشي كورونا
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
اليوم.. وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين لصيادي بورسعيد
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
"حيلة ذكية في الإجازة الأسبوعية".. تفاصيل سرقة "6 كيلو ذهب" بالدقهلية
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
4 مرشحون يتنافسون على منصب نقيب المحامين في بورسعيد
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
محمود التهامى نقيب المنشدين عن أغانى المهرجانات لقطاء فنيا وجايين من تحت الكوبرى
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الأحد 07 فبراير 2021 10:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
طباعة ثلاثية الأبعاد تساعد بترميم وجوه البشر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 فبراير 2021 10:10 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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