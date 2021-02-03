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"المرور للكل".. "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون"
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الأحد 07 فبراير 2021 10:16 صباحاً
"البيئة" تضبط 4 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة
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الأحد 07 فبراير 2021 10:16 صباحاً
احترازات كورونا.. 301 جولة رقابية وإغلاق 34 منشأة في الحدود الشمالية
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الأحد 07 فبراير 2021 10:16 صباحاً
بالفيديو.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا
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الأحد 07 فبراير 2021 10:16 صباحاً
بنجلاديش تطلق حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
استطلاع: نصف الألمان تقريبا يعارضون تخفيف الإغلاق الساري لمواجهة تفشي كورونا
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
اليوم.. وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين لصيادي بورسعيد
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
"حيلة ذكية في الإجازة الأسبوعية".. تفاصيل سرقة "6 كيلو ذهب" بالدقهلية
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
4 مرشحون يتنافسون على منصب نقيب المحامين في بورسعيد
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الأحد 07 فبراير 2021 10:14 صباحاً
محمود التهامى نقيب المنشدين عن أغانى المهرجانات لقطاء فنيا وجايين من تحت الكوبرى
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الأحد 07 فبراير 2021 10:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بريطانيا تستعد لإطلاق أول مدرج للسيارات الطائرة والطائرات المسيرة لنقل الركاب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 فبراير 2021 10:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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