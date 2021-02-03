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رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوضح لـ "من مصر" دور المجلس في مواجهة ملف البناء العشوائي

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شبكة عيون الإخبارية