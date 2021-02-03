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فورد رابتور جديدة مصممة للسير بسرعة كبيرة على التضاريس الوعرة
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الأحد 07 فبراير 2021 10:07 صباحاً
حلقة خاصة عن قمة الاتحاد الإفريقي الـ 34 و فضيلة د. علي جمعة يتحدث عن الرحمة وفضيلة التراحم (كاملة)
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
من مصر| د. علي جمعة يوضح معنى الرحمة مع النفس
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
من مصر| نصيحة من د. علي جمعة عشان ندخل الرحمة قلوبنا
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
من مصر| د. علي جمعة: الرحمة التي أمرنا بنا الله شملت الحيوانات أيضا
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
من مصر| د. علي جمعة يتحدث عن مفهوم الرحمة
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
من مصر| مع مولانا .. فضيلة الدكتور علي جمعة يتحدث عن الرحمة وفضيلة التراحم (كاملة)
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
من مصر| ناقد رياضي بالدوحة يكشف كواليس اللقاء المرتقب بين الأهلي وبايرن ميونيخ
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
من مصر| عمرو خليل عن مواجهة الأهلي لبايرن ميونيخ: إحنا مابنخفش
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
من مصر| شاهد توقعات الشارع لمواجهة الأهلي المرتقبة أمام بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية
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الأحد 07 فبراير 2021 10:05 صباحاً
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ما حقيقة تفشي فيروس "نيباه" في الصين؟ وهل ينبغي أن نقلق منه؟
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BBC News عربي
الأربعاء 03 فبراير 2021 10:03 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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