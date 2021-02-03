تحرير مخالفات لعدم ارتداء الكمامة الواقية في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بعدد من الأنشطة والمحال والمطاعم، وجرى اتخاذ اللازم ضد المخالين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامات وجرى تحرير 7 محاضر فورية بالتصالح بقيمة الحد الأدنى للغرامة 50 جنيهًا، بإجمالي غرامات محصلة بمبلغ 350 جنيهًا.

كما جرى التفتيش على عدد من المقاهي، لمتابعة تنفيذ قرار منع تقديم الشيشة، ومخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.