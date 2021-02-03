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خلال يناير.. إجراء 124 عملية قسطرة بالمستشفى التخصصي في بني سويف

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خلال يناير.. إجراء 124 عملية قسطرة بالمستشفى التخصصي في بني سويف خلال يناير.. إجراء 124 عملية قسطرة بالمستشفى التخصصي في بني سويف

مصراوي Masrawy

09:42 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الأربعاء، أنه جرى عمل 124 عملية قسطرة قلبية خلال شهر يناير الماضي، بينها 54 قسطرة تشخيصية، و 70 قسطرة وتركيب دعامات، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار مدير المستشفى، إلى أن إجمالي عدد حالات القسطرة التي أجريت منذ بدء المبادرة الرئاسية بلغ 1116حالة، رغم تداعيات أزمة المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجه مدير عام المستشفى الشكر للطاقم الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمود عبدالعزيز، على الجهود التي بذلوها للقضاء على معاناة المرضى، وتقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى.

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