مصرع تلميذ سقطت عليه عارضة المرمى أثناء لعب الكرة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بنزيف، عقب سقوط عارضة عليه أثناء لعب كرة القدم، بساقلته في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "مصطفى ا" 8 أعوام تلميذ ويقيم بندر ساقلته جثة هامدة.

وأفاد والده أنه أثناء لعب نجله كرة القدم بملعب خماسي "خاص" كائن ببندر ساقلته سقطت عليه العارضة الحديدية، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالأذن والأنف أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.