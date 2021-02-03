مصرع طفل سقط عليه إناء ماء مغلي بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بالجسد نتيجة سقوط إناء ماء مغلي عليه، بأخميم في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل "جمال. ع" البالغ من العمر 4 أعوام ويقيم بناحية الأحايوة شرق، دائرة المركز مصابًا بحروق سلقيه متفرقة بالجسد بنسبة 65%، وتوفي عقب وصوله.

وأفاد والده أنه أثناء لهو نجله بالمنزل سقط عليه إناء به ماء ساخن، ما نتج عنه إصابته، التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.