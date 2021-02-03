شاهد.. تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل "توكلنا" قبل دخول المحلات بالباحة

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مع قياس لدرجات الحرارة والتأكد من الالتزام بلبس الكمامة ومعاقبة المخالفين

رصدت مجموعة من الصور اليوم، مشاهد الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمحلات التجارية بمنطقة الباحة من خلال تحميل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمام، وقياس درجة الحرارة.

وطالَبَ أمين الباحة الدكتور علي السواط، المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات المنطقة بتحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم، ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء؛ إنفاذًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.