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الصحة العالمية: عدم تطعيم أغلبية سكان العالم سيؤدي إلى ظهور طفرات جديدة

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الصحة العالمية: عدم تطعيم أغلبية سكان العالم سيؤدي إلى ظهور طفرات جديدة الصحة العالمية: عدم تطعيم أغلبية سكان العالم سيؤدي إلى ظهور طفرات جديدة
جيبريسوس: رغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح لكن لا يلبي التصنيع سوى القليل

الصحة العالمية: عدم تطعيم أغلبية سكان العالم سيؤدي إلى ظهور طفرات جديدة

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن النزعة القومية في توزيع لقاحات كوفيد-19 تضر الجميع.

وقال في مقالة بمجلة فورين بوليسي "رغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، إلا أنه لا يلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم" وفق رويترز.

وأضاف "عدم السماح لأغلبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب؛ بل سيؤدي أيضاً إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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