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الراجحي: المنصة الموحدة للتوظيف ستسهم في رفع كفاءة الإجراءات في القطاعين

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الراجحي: المنصة الموحدة للتوظيف ستسهم في رفع كفاءة الإجراءات في القطاعين الراجحي: المنصة الموحدة للتوظيف ستسهم في رفع كفاءة الإجراءات في القطاعين
رفع أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم الذي يحظى به سوق العمل

الراجحي: المنصة الموحدة للتوظيف ستسهم في رفع كفاءة الإجراءات في القطاعين

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أن المنصة_الوطنية_الموحدة_للتوظيف ستسهم في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

وقال عبر حسابه في تويتر :أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم الذي يحظى به سوق العمل السعودي، حيث ستسهم #المنصة_الوطنية_الموحدة_للتوظيف في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

وكان مجلس الوزراء قد أقر يوم أمس إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعَين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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