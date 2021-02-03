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"الأرصاد": سماء غائمة ورياح سطحية على مكة والمدينة وحائل والجوف

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"الأرصاد": سماء غائمة ورياح سطحية على مكة والمدينة وحائل والجوف "الأرصاد": سماء غائمة ورياح سطحية على مكة والمدينة وحائل والجوف
هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماءً غائمة جزئياً مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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