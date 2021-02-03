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تنشر الحرس الوطني أمام المدارس للتحذير من الاحتجاجات

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روسيا تنشر الحرس الوطني أمام المدارس للتحذير من الاحتجاجات تنشر الحرس الوطني أمام المدارس للتحذير من الاحتجاجات

مصراوي Masrawy

05:59 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ):
أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية أمس الثلاثاء بأن الروسية تستعد لنشر الحرس الوطني أمام المدارس وذلك على خلفية الاحتجاجات التي خرجت اعتراضا على حبس المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نشر الحرس الوطني يأتي للتأكد من عدم ذهاب الطلاب للمظاهرات مرة أخرى.

وذكرت الصحيفة أنه من المفترض أن يتحدث هؤلاء الموظفون المدربون تدريبا خاصا مع الشباب "بلغتهم" ويناقشون معهم هذه المسيرات غير المصرح بها.

وتحاول السلطات الروسية منذ أيام قمع هذه الاحتجاجات بأي طريقة ممكنة.

وتخضع المدارس في الآن لمزيد من التدقيق لأن العديد من المحتجين هم من الشباب. ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، تم اعتقال 205 قصر في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد الماضي وحده.

ولا يرغب وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف في ترك هذا "العمل التربوي" للمعلمين وحدهم، قائلا إن هؤلاء الموظفين المدربين سيبدأون عملهم في جميع أنحاء البلاد العام المقبل.

ويسعى الكرملين جاهدا للتواصل مع جيل الشباب، الذي يحصل على المعلومات بنفسه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بدلاً من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.

ويعتمد نافالني على الإنترنت، مثله مثل أي سياسي آخر في روسيا، إذ يظهر السياسي المعارض البارز، على التليفزيون الرسمي فقط عندما يمثل أمام المحكمة.

وأصدرت محكمة روسية في وقت سابق أمس الثلاثاء حكما بتحويل عقوبة نافالني مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 3 سنوات و 6 أشهر.

ومن المتوقع أن تخرج احتجاجات في روسيا اليوم الأربعاء اعتراضا على هذا الحكم.

وعقب صدور الحكم، أعلن محامو نافالني أنهم سيستأنفون ضد هذه العقوبة المثيرة للجدل التي أصدرتها محكمة روسية ضد موكلهم، لانتهاكه قواعد المراقبة وخرقه لقوانين الإفراج المشروط عنه.

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مصراوي Masrawy

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