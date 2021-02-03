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" للطيران" تسيِّر 45 رحلة دولية تقل.. اليوم

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"مصر للطيران" تسيِّر 45 رحلة دولية تقل.. اليوم " للطيران" تسيِّر 45 رحلة دولية تقل.. اليوم

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، إن الشركة ستسيِّر اليوم، 45 رحلة جوية بواقع 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، الرياض، لاجوس، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، دبي، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا.

وأضافت المصادر أن الشركة، أنه ستسير 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4518 راكباً.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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