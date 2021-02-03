بقيمة 300 مليون جنيه.. الصوت والضوء تقترب من تطوير منطقة الأهرامات

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة الصوت والضوء، عن اقتراب العمل على تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه.

ورحب عبدالعزيز، في تصريح لمصراوي، بالعرض المقدم من أوراسكوم، موضحا أن الطرفان اقتربا من التوقيع النهائي على العقد، وستنتهي مزايدة التطوير خلال أسبوع من هذا المخطط، على أن يبدأ التعاقد وأعمال التطوير، بالتزامن مع التوقف السياحي الحالي.

وأضاف العضو المنتدب للصوت والضوء، أن أعمال التطوير تشمل (العروض ومؤثرات الصوت والضوء وأجهزة الصوتيات والمرئيات والمسرح والخدمات والبازارات والكافتيريات).

وبدأت شركة الصوت والضوء، الشهر الماضي، التفاوض مع شركة أوراسكوم للاستثمار لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، صاحبة العرض الوحيد في المزايدة التي طرحتها الشركة.​