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غدًا.. الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بحفل على الحجار

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غدًا.. الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بحفل على الحجار غدًا.. الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بحفل على الحجار

مصراوي Masrawy

03:21 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

تكرم دار الأوبرا المصرية، الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى فى الحفل المقام الثامنة مساء الخميس 4 فبراير على المسرح الكبير، وتحييه الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ومشاركة النجوم على الحجار، مروة ناجى، أحمد سعد، محمد الشرنوبى.

يتضمن البرنامج مختارات من الإبداعات التى قدمها الشرنوبى على مدار مشواره الفنى الممتد منها أنا طير في السماء، مكتوبلي اغنيلك، على عيني، ضليت طريق القمر، عاشق عيونك، لازم تنجرح، نفسي، خد مني، ازاي تكون انت، بنت وولد، انا كنت عيدك، يا اسكندراني، رمي رمشه، لم الشمل ، مرمر زماني، آسف على الأحلام، بحلم على قدي وآدم وحنان.

يذكر أن فاروق الشرنوبى أحد أعلام التلحين الحديث والمعاصر ، من مواليد 4 فبراير 1951 في الإسكندرية، تأثر في الحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية، وضع الكثير من اعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004 ، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها ، غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن مايزيد عن 500 أغنية وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، ، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.​

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