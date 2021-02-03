أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فرق بحثية لرصد فيروس نيباه ومحاصرة أوكار تواجد الخفافيش

Print
فرق بحثية لرصد فيروس نيباه ومحاصرة أوكار تواجد الخفافيش فرق بحثية لرصد فيروس نيباه ومحاصرة أوكار تواجد الخفافيش

مصراوي Masrawy

03:01 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور يحيي مدبولي، باحث الفيروسيات بمعهد بحوث اللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الفيروس ينتقل عبر الخفافيش والجديد فيه أنه انتقل إلى الخنازير؛ مما نتج عنه تطوير جديد، مشيرًا إلى أن الفيروس لم يسجل في الشرق الأوسط من قبل.

وأضاف مدبولي، في تصريح خاص أدلى به لمصراوي، أنه يجب على تدشين فرق بحثية لأخذ عينات من الخفافيش لمعرفة مدى الإصابة للتعرف على وجود المرض من عدمه.

وأشار الباحث في بمعهد بحوث اللقاحات إلى أن فيروس نيباه ليس مثل كورونا في هو فيروس محدود الإصابة وتسجل كل سنة في ماليزيا وسنغافور، مضيفًا أن معدلات الانتشار لا تزيد عن 20% وفقًا لتاريخ المرض.

ويعد فيروس "نيباه" أحد الفيروسات المميتة التي اجتذب شهرة كبيرة نتيجة أن نصبة الوفاة بالإصابة بلغت 75% من المصابين، رغم عدم انتشاره بالعديد من دول العالم.

قال الدكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية،إنه يجب تشكيل فرق مكافحة من قبل وزارة الزراعة عبر الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ووزارة الصحة للحد من حركة الخفافيش وأماكن توجدها.

وأضاف رزق، لمصراوي، أنه يجب علي الفرق التي تقوم بالمكافحة أن تحد من انتشار حركة الخفافيش من خلال رش الأماكن التي تعيش فيها بالماء والكلور، لافتًا إلى استخدام مواد مثل غاز الفوسفين والفوسفيد.

ولفت أستاذ الحيوانات الضارة، إلي أن مركز البحوث الزراعية يشكل فرق بحثية للاستعداد لاي متغير أو حالة رصد اي إصابة، ومحاصرة أوكار الخفافيش.

جدير بالذكر أن الاكتشاف الأول للمرض كان في عام 1989 في دولة ماليزيا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
من مصر| د. علي جمعة يوضح معنى الرحمة مع النفس

من مصر| د. علي جمعة يوضح معنى الرحمة مع النفس

من مصر| نصيحة من د. علي جمعة عشان ندخل الرحمة قلوبنا

من مصر| نصيحة من د. علي جمعة عشان ندخل الرحمة قلوبنا

من مصر| د. علي جمعة: الرحمة التي أمرنا بنا الله شملت الحيوانات أيضا

من مصر| د. علي جمعة: الرحمة التي أمرنا بنا الله شملت الحيوانات أيضا

من مصر| د. علي جمعة يتحدث عن مفهوم الرحمة

من مصر| د. علي جمعة يتحدث عن مفهوم الرحمة

شبكة عيون الإخبارية