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الشرطة الألمانية تعثر على قنبلة يدوية داخل سيارة في برلين

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الشرطة الألمانية تعثر على قنبلة يدوية داخل سيارة في برلين الشرطة الألمانية تعثر على قنبلة يدوية داخل سيارة في برلين

مصراوي Masrawy

03:10 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):
عثر ضباط شرطة ألمان على قنبلة يدوية موقوتة خلال عملية تفتيش لسيارة تم الإبلاغ عن سرقتها في العاصمة برلين.

وقالت الشرطة الألمانية أمس الثلاثاء إن متخصصين تقلوا القنبلة إلى أحد مواقع التفجير الخاضعة للرقابة.

كما عثر الضباط خلال عملية التفتيش التي أجريت صباح أمس الأول الاثنين، على ثلاثة فؤوس في السيارة بالإضافة إلى مسدس فارغ وكميات صغيرة من المخدرات في حقيبة يد السائقة البالغة من العمر 22 عامًا.

وبحسب شهادتها الخاصة، فإن المرأة ليس لديها رخصة قيادة.

وألقي القبض على هذه السائقة ورفاقها الأربعة ، وأعمارهم 32 و 38 و 40 و 42. وتفيد تقارير يأنه من الواضح أن هؤلاء الأربعة كانوا تحت تأثير المخدرات.

وأوضحت الشرطة أنه يجري التحقيق الآن مع هؤلاء الأشخاص للاشتباه في سرقة سيارة وقيادتها بدون رخصة تحت تأثير مواد مسكرة وانتهاك قانون مكافحة المخدرات وانتهاك قانون مكافحة حيازة الأسلحة.

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