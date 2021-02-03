أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رومانيا تعيد جزئيا فتح المدارس في إطار التخفيف من قيود كورونا

Print
رومانيا تعيد جزئيا فتح المدارس في إطار التخفيف من قيود كورونا رومانيا تعيد جزئيا فتح المدارس في إطار التخفيف من قيود كورونا

مصراوي Masrawy

02:56 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

بوخارست - (د ب أ):
أعلنت رومانيا إعادة فتح المدارس ودور رياض الأطفال بشكل جزئي بدءا من الاثنين المقبل، وذلك بعد إغلاقهم ضمن قيود مكافحة انتشار .

وقال رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أمس الثلاثاء إن أغلب الطلاب سيتلقون دروسهم في المدارس بدءا من الأسبوع المقبل.

وأضاف يوهانيس أنه سيتم التعامل مع مسألة افتتاح المدارس بشكل مختلف على المستوى المحلي: إما من خلال السماح للطلاب في جميع المراحل الدراسية بالذهاب لمدارسهم، أو فقط السماح لطلاب المرحلة الابتدائية، أو السماح للطلاب من الصفوف الدراسية الأعلى، وذلك اعتمادا على معدل انتشار الفيروس في البلاد.

وشدد الرئيس الروماني على أنه سيتم إغلاق المدارس تماما في حال ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في مناطق بعينها.

ورومانيا واحدة من الدول الأوروبية الأقل تأثراً بالوباء، إذ يبلغ معدل الإصابات على مستوى البلاد 90.2 لكل 100 ألف نسمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
من مصر| د. علي جمعة يوضح معنى الرحمة مع النفس

من مصر| د. علي جمعة يوضح معنى الرحمة مع النفس

من مصر| نصيحة من د. علي جمعة عشان ندخل الرحمة قلوبنا

من مصر| نصيحة من د. علي جمعة عشان ندخل الرحمة قلوبنا

من مصر| د. علي جمعة: الرحمة التي أمرنا بنا الله شملت الحيوانات أيضا

من مصر| د. علي جمعة: الرحمة التي أمرنا بنا الله شملت الحيوانات أيضا

من مصر| د. علي جمعة يتحدث عن مفهوم الرحمة

من مصر| د. علي جمعة يتحدث عن مفهوم الرحمة

شبكة عيون الإخبارية