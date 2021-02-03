إخماد حريق بمخزن أسفل عقار في السويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق بمخزن أسفل عقار في حي السويس، أتى على محتويات المخزن بالكامل، ولم يسفر ذلك عن أية خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغ من الأهالي يفيد نشوب حريق في مخزن ببرج سكني مواجه لميدان الخضر بشارع الجيش، بنطاق حي السويس، ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتين إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في مخزن اعلاف اسماك وطيور الزينة ومستلزمات تربيتها، وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة النيران وإخماد الحريق بالعقار قبل امتدادها للمحال التجارية المجاورة.

يشار الى أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أصدر قرارا اليوم الثلاثاء بغلق المخازن الكائنة أسفل العقارات السكنية وتحرير محاضر للمخالفين، وجاء قرار صقر بعد الحريق الذي نشب في مخزن لتصنيع الأحذية أسفل عقار بمنطقة كرداسة بالجيزة، والذي استمر أكثر من يومين وتسبب في تصدع الأعمدة الخرسانية للعقار.