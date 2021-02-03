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"طوارئ الصناعة" يوجِّه جميع المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية من كورونا

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"طوارئ الصناعة" يوجِّه جميع المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية من كورونا "طوارئ الصناعة" يوجِّه جميع المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية من كورونا
شدَّد على رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع المنشآت لزيادة الالتزام بالتعليمات

وجّه مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء في المنظومة والمصانع العاملة بضرورة استمرار الالتزام، واتباع التعليمات المتعلقة بجائحة كورونا، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن استمرارية خطوط الإنتاج، وتجنب المخالفات.

وفي التفاصيل، شدد المركز على رفع مستوى الجاهزية، والتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية لزيادة الالتزام بالتعليمات الصادرة في جوانب السلامة والصحة العامة.

ووجه المركز جميع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والتعديني بضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقًا "للبروتوكولات" المعتمدة من الجهات المختصة؛ وذلك لضمان استمرارية الأعمال؛ لما تمثله من أهمية كبيرة في ضمان توافُر الإنتاج الوطني تحت أي ظروف طارئة.

وشدّد على أنه سيواصل العمل مع شركائه من جهات المنظومة، والقطاعات ذات العلاقة لدعم استمرارية الأعمال في جميع المصانع، وبخاصة القطاعات التي أثبتت المراحل السابقة أهميتها، كقطاعات الأغذية والأدوية، والمستلزمات الطبية وسلاسل إمدادها.

ودعا جميع الشركاء من المصانع إلى التواصل مع إدارة المركز في حال وجود أي استفسارات أو ملحوظات لديهم عبر جميع قنوات التواصل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر الاتصال على الرقم 199001، أو حساب خدمة التواصل على منصة تويتر call_199001@.

يُذكر أن "مركز الأزمات والطوارئ" الذي اعتُمد مؤخرًا من وزير الصناعة والثروة المعدنية هو بمنزلة الجهة المنسقة والمتابعة لتنفيذ الالتزامات والوقاية من المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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