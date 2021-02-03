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أهالي قرية "أم سريحة خليص": أبناؤنا وبناتنا يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت

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أهالي قرية "أم سريحة خليص": أبناؤنا وبناتنا يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت أهالي قرية "أم سريحة خليص": أبناؤنا وبناتنا يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت
وسط تخوفهم من عدم مقدرة الطلاب والطالبات على متابعة دروسهم عن بعد

أهالي قرية

مازالت معاناة أهالي قرية أم سريحة بمركز أم الجرم التابع لمحافظة خليص، مستمرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من ضعف الجوّال والإنترنت بشكل مستمر، وسط تخوفهم من عدم مقدرة الطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي من متابعة دروسهم عن بُعد.

حيث جدد عبر "سبق" أهالي قرية أم سريحة بمركز أم الجرم مطالبهم وأعربوا فيها عن قلقهم الشديد على مستقبل أبنائهم وبناتهم في التعليم العام والجامعي مع بداية الفصل الدراسي الثاني لا يزالون يعانون بسبب شبكة الجوّال والإنترنت ضعيفة بقريتهم، ولا تؤدي الغرض المطلوب؛ حيث يوجد في القرية برج لإحدى شركات الاتصال، لكنه عديم الفائدة، يحتاج إلى تطوير حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم.

وناشد عديد من أهالي القرية، هيئة الاتصالات وشبكة المعلومات وشركات الاتصال، إنهاء معاناتهم المستمرة، مع ضعف الشبكة وانقطاع الإنترنت في ظل استمرار الدراسة عن بُعد للفصل الدراسي الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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