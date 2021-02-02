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16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة"

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16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" 16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة"

مصراوي Masrawy

08:32 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الله الأودن، جلسة 16 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة" في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا و3 أشخاص آخرين.

وأمر النائب العام بإحالة المتهم قذافي فراج، إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل "صديقه"- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلاتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة؛ لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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