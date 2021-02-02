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رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة

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رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة

مصراوي Masrawy

08:29 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث بطريق أسيوط الزراعي جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى بالطريق المشار إليه.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ واستمعت إلى أقوال شهود عيان على الحادث.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص في طريقها إلى أبو النمرس، حاول قائدها تفادي سيارة أخرى فاصطدم بدراجة نارية ودهس قائدها.

وطارد الأهالي السائق المتسبب في الحادث عقب هروبه وتمكنوا ضبطه وتسليمه إلى قوات الأمن للتحقيق معه.

وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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