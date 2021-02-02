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نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا

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نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا

مصراوي Masrawy

08:13 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

طالب النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، وزيرَ الأوقاف بحل مشكلة ما يقرب من 3 آلاف إمام لم تتم إضافتهم إلى صندوق الـ9% الخاص بالمعاشات والتأمينات.

وانتقد الشيشيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للاستماع إلى بيان وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، المكافأة التي يحصل عليها خطباء المكافأة، مؤكدًا أننا نواجه إعلامًا مضللًا ينشر المفاسد والفتن، ونحتاج إلى تدعيم وزارة الأوقاف لدور الدعاة، وأن تهتم بأحوالهم المادية والمعنوية.

وتابع النائب مخاطبًا وزير الأوقاف: إن تلك المكافأة كانت تصرف بواقع 120 شهرًا، في عهد الوزير السابق، وبلغت في عهدك 75 شهرًا فقط.

وطالب النائب بعودة الكتاتيب في المساجد؛ لما لها من أثر كبير في تحفيظ النشء كتاب الله، مطالبًا الوزير بضرورة الرد على تلك الإشكاليات.

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