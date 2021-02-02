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سفير بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من إلى تبون

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سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون سفير بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من إلى تبون

مصراوي Masrawy

08:11 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


الجزائر - (أ ش أ)


سلم السفير أيمن مشرفة سفير لدى الجزائر، اليوم الثلاثاء، وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وقال السفير مشرفة، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إنه التقى اليوم مع وزير الخارجية صبري بوقادوم بمقر وزارة الخارجية الجزائرية حيث سلمه الرسالة، كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي.
يذكر أن الرئيس تبون يتواجد حاليا في رحلة علاجية بألمانيا.

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