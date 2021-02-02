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"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي

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"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي "الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي
بدأت تخصيب اليورانيوم بمجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي

اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بانتهاك الاتفاق النووي بعد بدئها تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي.آر-2إم" داخل منشأة تحت الأرض في نطنز، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوكالة في تقرير سري أن إيران تخصّب اليورانيوم بالفعل في مجموعة تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-2 إم" في المنشأة.

وأضافت أنها تحققت أيضاً من أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة سلفاً من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة "آي.آر-2إم" يقترب من الاكتمال، فيما بدأ تركيب المجموعة الثالثة من هذه الأجهزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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