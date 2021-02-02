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وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد

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فرقتان إسعافيتان هرعتا للمكان

وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد

تعرّض أربعة أشخاص مساء الثلاثاء لإصابات مختلفة، بينهم حالة وفاة، بعد سقوط مركبة من عقبة الباحة.

وقال عماد بن منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، لـ"سبق" إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث سقوط سيارة وانقلابها من منحدر شديد بعقبة الملك فهد بالباحة.

وأوضح "الزهراني" أن وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعة الـ18:20 مساء اليوم الثلاثاء، والموقع بعقبة الملك فهد بالقرب من نفق 17، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع، وعند وصولهما اتضح وجود أربع إصابات.

وأضاف "الزهراني": "تم التدخل إسعافيًّا لثلاث إصابات وحالة وفاة في الموقع، ونقل المصابين لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر بالمنطقة".

وأردف "الزهراني" بأن الحادث تم مباشرته ميدانيًّا من قِبل المدير العام للفرع بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي، بمتابعة الفرق الإسعافية، وقيادة الحدث إلى حين نقل الحالات للمستشفى.

وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد

وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد

وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد

وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد

وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد

وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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