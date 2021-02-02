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شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا"

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شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا" شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا"
"إمارات المناطق" تشدد على الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية

شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق

شددت "إمارات المناطق" على الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة المستجد، ووجهت القطاعات الحكومية والخاصة بتطبيق البروتوكولات الوقائية، واشتراط ورهن الدخول إلى المرافق بتطبيق "توكلنا"، وتنفيذ التباعد الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية.

وتم منع فريق قناة "العربية" من الدخول إلى أحد المجمعات التجارية في محافظة الخبر.

وأوضح مراسل "القناة" سالم الراجح، لنشرة "الرابعة"، أن عدم تحميل مصور القناة تطبيق "توكلنا" كان السبب في عدم السماح لهم بالدخول إلى المجمع!

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وجه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأكد الوزير الحقيل في توجيهه الصادر أمس الاثنين أنه سيتم الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها؛ حماية للمجتمع ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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