أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات "دواجن الوطنية" تجعلها ركيزة أساسية

Print
الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف بلغت 2,351 طنًّا والسماد 300 طن

الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات

تقدمت المملكة العربية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي إلى المرتبة الـ30 من أصل 113 دولة مع ضخامة إنتاجها المحلي الزراعي.

وتفصيلاً، جاء ذلك في ظل تحقيق الأمن الغذائي واستدامته في المملكة، وكونه يدخل ضمن مفاهيم الأمن العامة، مع ضرورة توفير الغذاء المحلي السليم، واعتباره تحديًا ضخمًا أمام أي حوكمة في العالم، وتوافقًا مع التطورات الحالية الاقتصادية والإدارية في المملكة، وظهور الاستراتيجية التي جعلت الوصول إلى إنتاج غذائي محلي أحد أهدافها الرئيسة.

وحققت شركة دواجن الوطنية إنجازات كبيرة؛ وهو ما جعلها ركيزة أساسية، ورائدة للأمن الغذائي في منطقة القصيم، وفي المملكة بشكل عام، وعلى مستوى العالم في قطاع الدواجن، وهي الأولى في السوق المحلي؛ إذ تسهم منتجاتها في تحقيق التوازن الغذائي؛ فقد وصل إنتاجها اليومي إلى أكثر من مليون دجاجة، ومع توسع مزارعها فقد توسع إنتاجها للبيض حتى ارتفع عن المليون ونصف المليون بيضة يوميًّا.

وحرصًا على سلامة الغذاء فقد أنشأت دواجن الوطنية "مجمع المختبرات المركزية" المُنشأ وفق أحدث المواصفات العالمية الخاصة بمباني المختبرات؛ إذ جُهِّز بأحدث المعدات الخاصة بالفحص والاختبار.

ويشمل مجمع المختبرات في دواجن الوطنية: المختبر الكيميائي لفحص المصادر الأولية لغذاء الدواجن والمنتجات النهائية، والتأكد من خلوها من الملوثات، إضافة إلى فحص المياه، والكشف عن مدى سلامتها. وكذلك مختبر ضبط الجودة (الميكروبيولوجي) لفحص المنتجات النهائية، ومختبر صحة الدواجن لفحص الأمراض والتحصينات، وذلك بواقع 13,620 فحصًا لعينات مختلفة شهريًّا.

وفيما يخص الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف فقد وصلت إلى 2,351 طنًّا، ومصانع السماد 300 طن.

وفي هذا الصدد أشاد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، م. عبدالله محمد البدير، أثناء زيارته مقر شركة دواجن الوطنية ومتحف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بمقومات وركائز شركة دواجن الوطنية في صناعة الدواجن، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بذلك، ونوه بالأثر العائد من توفير الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية؛ فهو يضمن الراحة والاطمئنان.

وعبَّر "البدير" عن سعادته بالعاملين في "الوطنية" من أبناء الوطن، وتمنى للشيخ سليمان الراجحي وللعاملين كافة في "الوطنية" دوام التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.

الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات

الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات

الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وتطبيق الاحترازات بمناطق السعودية

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

الأمريكي جونسون يتصدر الترتيب العام .. في بطولة السعودية للجولف

شبكة عيون الإخبارية