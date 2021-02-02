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وزيرا خارجية والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

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وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية وزيرا خارجية والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مصراوي Masrawy

08:00 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد صفوت:

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من نظيره البرتغالي أوجستو سانتوس سيلفا، في إطار التنسيق المستمر حول سُبل دفع العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور حول الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء الثلاثاء، إن شكري قدم خلال الاتصال التهنئة لسيلفا، على تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢١، معربًا عن تطلع إلى مواصلة التنسيق مع البرتغال لدفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والارتقاء بمستوى التعاون الأوروبي الأفريقي الذي يحظى باهتمام كبير من الجانبين.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن تقدير الجانب المصري للعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعه بالبرتغال، مؤكدًا على تطلع مصر إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع البرتغال في شتى المجالات، ومنها العمل على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الشركات البرتغالية على الاستثمار في مصر، فضلاً عن الارتقاء بحركة السياحة وتكثيف التعاون الثقافي.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد كذلك تناول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية سد النهضة، حيث استعرض الوزير شكري آخر مستجداتها مشدداً على الموقف المصري المتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وخلال الاتصال تبادل الوزيران الرؤى حول ملف عملية السلام والأزمتين الليبية والأوضاع في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وشرق المتوسط وسُبُل تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.

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