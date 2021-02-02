أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. تحويلات مرورية في شبرا الخيمة بسبب توسعات الطريق الدائري -
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن: أحداث ميانمار "انقلاب عسكري"

Print
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلاب عسكري" واشنطن: أحداث ميانمار "انقلاب عسكري"

مصراوي Masrawy

07:28 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


واشنطن - (د ب ا)

قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الأمريكية انتهت إلى اعتبار أن الإجراءات الأخيرة التي قام بها جيش ميانمار تشكل انقلابًا عسكريًا.

وأعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه بعد مراجعة دقيقة للحقائق والظروف، قمنا بتقييم أن أونج سان سو كي، زعيمة الحزب الحاكم في بورما، ووين مينت، رئيس الحكومة حسب الأصول والقواعد، قد أطيح بهما في انقلاب عسكري في الأول من فبراير الجاري، مشيرًا إلى ميانمار باسمها السابق .

وتبدأ على الفور مراجعة لجميع المساعدات الأمريكية لميانمار. وأدى تقييم الانقلاب إلى فرض قيود على المساعدة الخارجية التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لحكومة ميانمار، لكن واشنطن تقدم بالفعل القليل جدًا من المساعدة المباشرة لحكومة البلاد.

وستواصل الولايات المتحدة البرامج التي تفيد شعب ميانمار، بما في ذلك المساعدات الإنسانية للاجئين ودعم جماعات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز الديمقراطية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال أمس الاثنين، إن بلاده ستبدأ "مراجعة فورية لقوانينا وصلاحياتنا الخاصة بفرض عقوبات، يتبعها الإجراء المناسب" ردًا على التقارير الأخيرة في ميانمار .

وذكر بايدن في بيان "على المجتمع الدولي أن يقف سويا ويضغط على
جيش ميانمار للتخلي فورًا عن السلطة التي انتزعها، وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين الذين احتجزهم، ورفع جميع القيود على الاتصالات اللاسلكية، والامتناع عن العنف ضد المدنيين" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية