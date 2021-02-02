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مجلة طبية: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال بنسبة 92 في المئة

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مجلة طبية: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال بنسبة 92 في المئة مجلة طبية: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال بنسبة 92 في المئة

مصراوي Masrawy

07:29 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


لندن - (بي بي سي)

نشرت دورية "لانسيت" الطبية المرموقة، نتائج دراسة لتقييم نجاعة لقاح سبوتنيك الروسي الواقي من أظهرت أنه فعال بنسبة تصل لنحو 92%.

وكانت الأوساط العلمية قد استقبلت الإعلان الروسي عن اللقاح بنوع من الريبة بعد أن تم طرحه للتداول قبل الكشف عن نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب.

إلا أن الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت قالت إن اللقاح آمن وفعال بشكل كبير في توفير الحماية للمرضى.

ورحب العديد من العلماء بهذه النتيجة التي يفترض أنها سترفعه إلى مصاف اللقاحات الأخرى التي بدأ إنتاجها للأسواق العالمية.

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