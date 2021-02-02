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فوتشي يحذر من الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

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فوتشي يحذر من الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا فوتشي يحذر من الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:22 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنطوني فوتشي، من الاكتفاء بإعطاء الجرعة الأولى فقط من لقاح المستجد (كوفيد-19)، لتطعيم أكبر قدر ممكن من الناس بالجرعة الأولى وحدها.

وقال فوتشي، في تصريحات أوردتها "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يمثل خطرًا؛ نظرًا إلى أن فاعلية إعطاء جرعة واحدة من اللقاح أقل بكثير من الفاعلية بعد الحصول على الجرعتين.

وأضاف "أن الحل للوضع المتمثل في محدودية الجرعات المتاحة وظهور طفرات لفيروس كورونا، لا يكون بإعطاء جرعة واحدة من اللقاح، ولكن الحل يكمن في توفير المزيد من الجرعات سواء من لقاح "مودرنا" أو من خلال اللقاحات الجديدة مثل، لقاحات شركات "جونسون أند جونسون، نوفافاكس، وأسترازينيكا".

وأوضح أن أفضل طريقة لمنع الطفرات الثورية للفيروس يكمن في كبح جماح انتشار الفيروس في المجتمع، ما يعني أننا بحاجة إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس بأسرع وقت ممكن.

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