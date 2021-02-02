"آخر حاجة الهدم".. مركز بحوث الإسكان يعلن ضوابط إزالة عقار الدائري المحترق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد الجابري، عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إنه لا يمكن تحديد حجم الأضرار الموجودة في عقار الدائري المحترق من غير اللجان الهندسية الاستشارية، لافتًا إلى أن هدم المبنى آخر حل نلجأ إليه في مثل هذه الحالات.

وأضاف لمصراوي، إنه يتم تشكيل لجنة للعمل التطوعي تكون جاهزة في أي وقت إذا تم اللجوء إلى المركز القومي لبحوث الإسكان لمعاينة العقار المحترق.

وتابع الجابري: "أن تقارير اللجان الفنية تعتمد على معاينة الأعمدة الخرسانية الخاصة بالعمارة لأنها هي الأساس، فعندما تتخطى درجة الحرارة 300 درجة يكون لونها وردي، وعندما تصل للون الرمادي يعني أنها تخطت الـ600 درجة مئوية، أما إذا كان لونها داكن فهي تجاوزت 900 درجة مئوية"، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحكم على المبنى دون معاينة ميدانية.

وأشار إلى أنه عند المعاينة يتم أخذ عينات من الخرسانات والحديد، لدراسة درجة الحرارة التي تم التعرض لها ومدتها ومدى تأثر الحديد بذلك، فمن الممكن أن يكون تأثير الحريق على العناصر الخارجية وليست الداخلية.

وأوضح أنه بعد أخذ العينات ودراستها يتم معرفة هل المبنى آمن أم غير آمن، وهل تكلفة الاصلاح أقل أم أكبر من تكلفة الهدم.

وتمنى الجابري عدم التسرع في أخذ أي قرار، وإعطاء المتخصصين الوقت الكامل لمعاينة المبنى، وهذا بعيدا عن كون المبنى مخالف أم لا.

واستمر تصاعد الأدخنة من البرج لليوم الرابع، وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة والحماية المدنية والمرور، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها على الدائري المؤدي لمنطقة المريوطية بالهرم.

وكشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة حريق "برج الدائري" التابع لدائرة مركز كرداسة.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة أودعت تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد "مدير التنظيم بالمركز" في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك رغم أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر.

وأضافت الإدارة الهندسية أنه تحرر للمبنى "جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص" ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.

وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات، ما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، ما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.​