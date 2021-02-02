وزير الأوقاف: تقديم تقرير شهري للجهات الرقابية "بكل مليم" يصرف من الهيئة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تعهد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بعقد لقاء دوري مع أعضاء مجلس النواب؛ لبحث جميع الإشكاليات التي تخص المساجد بدوائرهم بالاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس النواب.

وحول صرف أمول الوقف وأصول هيئة الأوقاف، قال: "إدارة الدولة اختلفت تماما، فجميع الأجهزة الرقابية يقدم لها تقرير شهري بكل مليم يدخل الهيئة، ولكل جهات الدولة ومنها خطاب شهري يوجه للرئيس السيسي مباشرة".

وأوضح جمعة أنه يتم الآن تدريب 100 ألف إمام وخطيب على مراحل، وتم عقد العديد من البرتوكولات مع 19 جامعة مصرية لتدريب الائمة والدعاة.

كما تعهد وزير الأوقاف بعقد لقاء مع لجنة الشئون الدينية؛ لمناقشة قضايا الوقف وإدارة أصوله، وذلك لأن معيار التعامل شرط الواقف كنص الشارع مال الوقف مال ذا طبيعة خاصة.

وبالنسبة لصناديق النذور، قال جمعة "استطعنا أن نضع خطة بالكاميرات المتحركة واللجان لمراقبة صناديق النذور".