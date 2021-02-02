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ضبط 37 طن زيوت معدنية فاسدة داخل مخزن شركة بالإسكندرية (صور)

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ضبط 37 طن زيوت معدنية فاسدة داخل مخزن شركة بالإسكندرية (صور) ضبط 37 طن زيوت معدنية فاسدة داخل مخزن شركة بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

07:53 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 37.8 طن زيوت معدنية منتهية الصلاحية داخل مخزن تابع لإحدى الشركات في منطقة برج العرب، في حملة موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين.

قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملة موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين للرقابة على المصانع غير المرخصة بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري وتشديد الرقابة على الوقود المدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان صحفي، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن تابع لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب لحيازة زيوت معدنية منتهية الصلاحية، فيما جرت مصادرة عدد 180 برميلاً يزن كل منها 210 كجم بإجمالي كمية قدرها 37 طن و800 كجم.

من جانبه، أوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أن الحملة المشتركة أسفرت أيضًا عن تحرير محضر تجميع 500 لتر سولار مدعم بغرض التربح والاتجار بالسوق السوداء محملة على سيارة نقل بأحد شوارع المنطقة الصناعية الأولى.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والعرض على النيابة لاستكمال التحقيق. ​

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