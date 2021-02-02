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محافظ الإسكندرية: إلغاء 53 حفل زفاف وفض 61 سوقًا بسبب كورونا

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محافظ الإسكندرية: إلغاء 53 حفل زفاف وفض 61 سوقًا بسبب كورونا محافظ الإسكندرية: إلغاء 53 حفل زفاف وفض 61 سوقًا بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

07:30 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن إجمالي قيمة غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال الفترة من 4 يناير حتى الآن بلغت مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف الشريف، في تصريحات له، اليوم، أن الحملات المكبرة التي شنتها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن تحرير 4667 محضرًا للمنشآت والأفراد المخالفين.

وأشار إلى أنه جرى فض 61 سوقًا مخالفًا، وإلغاء 53 حفل زفاف، وغلق 76 مركزًا تعليميًا، منوهًا بأنه جاري غلق كافة المراكز التعليمية بجميع أحياء الإسكندرية.

وأضاف المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، محذرا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف وسيجري إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظاً علي سلامة وصحة المواطنين.

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