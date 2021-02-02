بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

أعدمت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 2700 شيشة بمنطقة السرايا على الكورنيش، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

جاء ذلك في حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تحفظت على الشيش التي جرى إعدامها، اليوم، خلال حملات مكبرة على المقاهي والكافيتريات المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.