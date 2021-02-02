خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل لخطوط المحمول المجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة"، برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن ذلك الأمر يأتي بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE، لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرًا واحتياجًا، لتعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن.

ولفت المحافظ إلى أن المتقدم للحصول على الخط سوف يستفيد من التلقي والرد المباشر على ما يرد من استفسارات، والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع على المواطنين.

وقال المحافظ إن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل ودون أي تكلفة أو أي مصاريف إدارية أو ضريبة عليها أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق، ويجرى تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانًا علي تلك الخطوط، وبشكل متجدد شهريًا.

وأضاف أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات، والأعمال التي يجري بها المتنازله له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يجري صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد،وتفعيله مجانا.

وفي السياق قال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه جرى فتح باب الحجز الإلكتروني علي الرابط https://tk.te.eg لكافة مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو إرسال كلمة "خط" على الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ 15 جنيهًا مصاريف توصيل.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط"، سيكون الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل"، ويجرى بعدها التأكيد برقم "1" أوالرقم "2" لإعادة إدخال الرقم القومي، ويجرى ارسال رسالة الإنهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة.