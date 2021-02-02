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فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية

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فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية

مصراوي Masrawy

07:18 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

فلسطين - (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنين، آخر المستجدات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على أهمية دعم مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية، وإعادة إحياء عملية السلام على مبدأ حل الدولتين، ودعم دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر سلام دولي، قائلاً: "مسار صيغة ميونخ هو مسار مساند للرباعية الدولية، ونشأ في ظرف مهم لمواجهة الضم وصفقة القرن".

واستعرض اشتية الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة والطلب الفلسطيني لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ، وجعل العلاقة مع الإدارة الأمريكية هي ثنائية بمعزل عن العلاقة مع إسرائيل، بالإضافة إلى إعادة الدعم الأمريكي المقدم لفلسطين والأونروا، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقت سواء في واشنطن أو القدس الشرقية، واصفًا الاتصالات بأنها إيجابية وترسم مسار مهم في العلاقة الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة.

ووضع رئيس الوزراء وزير الدولة الألماني في صورة الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الفلسطينية، والحوار الفلسطيني بين الفصائل المختلفة الذي سيعقد الأسبوع القادم من أجل إنجاح سير الانتخابات، مطالبا بإرسال مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأطلع اشتية آنين على الجهود الحكومية في مواجهة انتشار ، بالإضافة إلى الجهود لجلب اللقاحات من مختلف المصادر للبدء في حملة تطعيم وطنية.

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